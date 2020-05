PREVISIONI METEO domani 10 Maggio 2020: Torna il MALTEMPO in ITALIA, specie in nottata

La situazione sinottica sull’Europa

Campo di alta pressione stabile sul Mediterraneo centrale con valori al suolo fino a 1020 hPa. Vasta circolazione depressionaria presente in pieno oceano Atlantico con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa e in spostamento verso la penisola iberica. Depressione e annesse correnti più fredde in quota in azione su est Europa con piogge e temporali sparsi.

Previsioni meteo per domani, 10 Maggio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nubi compatte con deboli piogge sulle Alpi e Liguria, asciutto altrove. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque con precipitazioni di debole entità lungo l’arco alpino. In serata tempo in peggioramento al Nord Ovest con fenomeni in intensificazione, asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud orientali orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino transito di nubi irregolari con locali piogge su tutte le regioni eccetto lungo le coste adriatiche. Al pomeriggio variabilità asciutta su tutte le regioni eccetto deboli piogge in Appennino. In serata condizioni di generale stabilità atmosferica su tutti i settori con cieli in prevalenza nuvolosi, deboli piogge in Toscana. Temperature minime massime in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.