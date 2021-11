PREVISIONI METEO domani 10 novembre: piogge su Nord-Ovest e Isole Maggiori, nuvolosità sul resto d’Italia

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione che si estende dal Mediterraneo orientale verso Balcani ed Europa orientale con massimi al suolo fino a 1035 hPa. Circolazione depressionaria con aria più fredda in quota ancora attiva tra Mediterraneo occidentale e nord Africa con un minimo al suolo intorno a 1010 hPa nei pressi delle Baleari. Vasto e profondo vortice depressionario posizionato tra Islanda e Scandinavia settentrionale con valori minimi al suolo intorno a 980 hPa.

Previsioni meteo per domani, 10 novembre

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con pioggia sparse al Nord-Ovest e asciutto altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque ma con molta nuvolosità in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite al Nord-Est. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata molta nuvolosità in transito ed anche qualche pioggia in arrivo sulle coste tra Lazio e Toscana. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.