PREVISIONI METEO domani 10 Ottobre: Peggioramento in arrivo in Italia, ecco le regioni a rischio maltempo

La situazione sinottica sull’Europa

Campo di alta pressione di natura azzorriana sulla sua sede originaria con valori massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa, promontorio di alta pressione ancora prevalente sul Mediterraneo centro-occidentale e condizioni meteo stabili sull’Italia. Profonda depressione presente tra Regno Unito, Scandinavia e Islanda con valori di pressione al suolo fino a 995 hPa. Anticiclone anche sulla Russia con valori di pressione fino a 1040 hPa.

Previsioni meteo per domani, 10 Ottobre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare alternata a schiarite su tutti i settori, specialmente al nord-est con qualche piovasco sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio graduale peggioramento con piogge sparse sull’arco Alpino e sulla Liguria. In serata maltempo diffuso con piogge su tutte le zone. Neve in calo entro la notte fino a 1300 metri sulle Alpi orientali. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, locali piovaschi sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio nubi in aumento a partire dalle zone settentrionali, variabilità asciutta altrove. In serata precipitazioni sparse su Toscana, altrove sereno o poco. Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.