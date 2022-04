PREVISIONI METEO domani 11 aprile: torna l’ALTA PRESSIONE nella settimana di PASQUA, i dettagli

Situazione sinottica europea

Situazione sinottica che vede la rimonta di un promontorio d’alta pressione che si spinge in questo lunedì fin verso la Francia. Ad ovest osserviamo una vasta saccatura depressionaria con un minimo di 975 hPa situata sull’Oceano Atlantico; d’altra parte dalla Scandinavia si estende una saccatura da un centro di bassa pressione molto esteso con un minimo di 990 hPa.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con velature tra Piemonte e Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli del tutto soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi sulle regioni Tirreniche Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.