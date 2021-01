PREVISIONI METEO domani 11 Gennaio 2021: ancora NEVE al CENTRO ITALIA e piogge al SUD

Canale depressionario che si estende dalla Penisola Iberica raggiungendo l’Italia con valori minimi di pressione fino a 1007 hPa. L’anticiclone Azzorriano abbraccia l’Atlantico raggiungendo la Gran Bretagna con massimi fino a 1031 hPa; quest’ultimo spingerà sempre più verso ovest regalando via via tempo più stabile ai paesi dell’Europa occidentale e poi centrale. Tra Islanda e Scandinavia una profonda depressione imperversa con forti venti ed un minimo di bassa pressione di 979 hPa.

Al Nord: Al mattino cieli sereni su gran parte dei settori settentrionali e qualche addensamento sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, con tempo stabile. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli tersi. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo parzialmente instabile con neve a bassa quota su Umbria, Marche e Abruzzo. Al pomeriggio ancora fenomeni diffusi e nevosi fino a quote basse sui settori interni, altrove cieli irregolarmente nuvolosi. In serata residue precipitazioni sull’Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Neve in Appennino fino a 200-400 metri di quota. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.