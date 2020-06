PREVISIONI METEO domani 11 giugno: ancora piogge o temporali sull’ITALIA centro-settentrionale, tempo migliore al sud

La situazione sinottica sull’Europa

Due circolazioni di bassa pressione agiscono in queste ore in Europa: una con valori di pressione fino a 1015 hPa sul Regno Unito ed un’altra con valori di pressione al suolo fino a 1010 hPa in Italia dove troviamo piogge e temporali anche di forte intensità. Anticiclone delle Azzorre stazionario sull’oceano Atlantico con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa. Anticiclone sulla Russia siberiana con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 11 Giugno 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo instabile su Piemonte, e pianure centro-orientali con locali piogge, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni convettivi in intensificazione su Alpi e Appennino settentrionale, generale assenza di fenomeni invece sulle pianure. In serata persistono precipitazioni sparse su quasi tutte le regioni ma con fenomeni in attenuazione. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino temporali a tratti intensi sull’alto Tirreno, variabilità a tratti perturbata sulle coste occidentali, più asciutto invece altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’Appennino con precipitazioni in estensione verso le coste adriatiche, ampie schiarite altrove salvo residui fenomeni sull’alta Toscana. In serata residue piogge alternate a schiarite sempre più estese sull’arco appenninico. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.