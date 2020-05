PREVISIONI METEO domani 11 Maggio 2020: ancora piogge e temporali su alcune regioni, vediamo dove

La situazione sinottica sull’Europa

Vasta saccatura depressionaria in movimento sull’Europa centro-occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1000 hPa sulla Francia e collegata ad una profonda depressione colma di aria fredda posizionata sulla Scandinavia. Tempo instabile dunque sull’Italia centro-settentrionale con piogge e temporali anche intensi. Campo di alta pressione che dalle Isole Azzorre si spinge fin verso l’Islanda con valori di pressione massimi intorno a 1030 hPa. Promontorio anticiclonico di origine africana che si muove invece sul Mediterraneo orientale portando temperature elevate per il periodo.

Previsioni meteo per domani, 11 Maggio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo instabile o perturbato su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi, anche intensi su Liguria e settori nord-orientali. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo con acquazzoni e temporali anche intensi specie al Nord-Est. In serata residue piogge possibili su tutte le regioni, migliora a partire da ovest e sulla Romagna. Temperature minime in lieve aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con nuvolosità in transito associata a piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora qualche pioggia sulla Toscana, migliora altrove con nubi sparse e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli poco nuvolosi, residue piogge solo sulla Toscana settentrionale. Temperature minime in lieve aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.