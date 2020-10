PREVISIONI METEO domani 11 Ottobre: Freddo in arrivo, maltempo persistente, ecco i settori interessati

La situazione sinottica sull’Europa

Un centro di bassa pressione domina sul comparto centro Europeo, apportando maltempo sull’Italia. Sull’Europa centro-occidentale svetta un’area di alta pressione centrata sull’Oceano Atlantico con valori di pressione fino a 1039 hPa. Sui paesi Scandinavi si trova un’altra area depressionaria che alimenterà la saccatura Italica nei giorni avvenire.

Previsioni meteo per domani, 11 Ottobre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino maltempo con piogge intensi e nubifragi specie sui settori orientali, variabilità asciutta su Piemonte e Valle D’Aosta. Al pomeriggio si rinnovano le condizioni di tempo instabile con piogge sparse eccetto in Piemonte. In serata nuvolosità diffusa su tutti i settori con sparsi piovaschi. Neve sulle Alpi a quote di media montagna, fin sui 1200 metri sulle Alpi Carniche. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino nubi compatte e piogge diffuse su tutte le regioni ad eccezione dei versanti Adriatici. Al pomeriggio nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge sparse. In serata tempo uggioso e piogge ancora possibili sulla Toscana. Neve sull’Appennino Tosco-Emiliano fin sui 1800 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.