PREVISIONI METEO domani 12 giugno: tempo stabile e tanto sole in ITALIA salvo locali temporali pomeridiani

Situazione sinottica europea

Circolazione depressionaria con aria più fresca in quota che oramai si è allontanata sulla Turchia. Vasto e robusto promontorio di alta pressione che si estende invece tra l’Europa occidentale e il Mediterraneo centro-occidentale con massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Questo porta ancora condizioni meteo stabili in Italia con cieli in prevalenza sereni ovunque. Vasta e profonda struttura depressionaria con un minimo di pressione al suolo intorno a 990 hPa sul Mar di Norvegia.

Previsioni meteo per domani, 12 giugno

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali sulle Alpi centro-occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento sui settori occidentali. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con tanto sole su tutti i settori, qualche nube in Appennino. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse alternate a schiarite sulla Calabria, sole prevalente altrove. Al pomeriggio isolati fenomeni sui rilievi della Calabria, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in lieve calo sulle regioni peninsulari e in aumento sulle Isole, massime in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

