PREVISIONI METEO domani 12 marzo 2020: Procede la fase di bel tempo in tutta ITALIA eccetto in Liguria con delle pioviggini

La situazione sinottica sull’Europa

Anticiclone delle Azzorre in rimonta dalla sua sede naturale verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa. Bel tempo in Italia e temperature in aumento con valori tipicamente primaverili. Vaste e profonde circolazioni depressionarie seguitano a transitare alle alte latitudini con valori minimi di pressione al suolo fino a 970 hPa sull’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 12 marzo 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nubi compatte sulla Liguria, ampie schiarite sul resto delle regioni settentrionali salvo foschie tra Lombardia ed Emilia e nubi basse sulle pianure del Nord Est. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori con deboli piogge sul genovese. In serata molte nubi su tutte le regioni con cieli nuvolosi o variabili, deboli piogge su Liguria e Valle d’Aosta. Temperature minime in aumento e massime stabili o calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino cieli in prevalenza sereni su tutti i settori salvo locali nubi in più sulla Toscana. Al pomeriggio nessuna particolare variazione di rilievo con ampie schiarite ovunque e locali nubi in più sull’alto Tirreno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con poche nubi in transito e cieli in gran parte sereni. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.