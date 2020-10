PREVISIONI METEO domani 12 Ottobre: il MALTEMPO si sposta al centro-sud con qualche NUBIFRAGIO

La situazione sinottica sull’Europa

Campo di bassa pressione sull’Europa centro-settentrionale con valori di pressione al suolo fino a 1000 hPa tra la Germania e la Scandinavia. Maltempo sull’Italia con una saccatura di bassa pressione derivante dalla precedente e correnti fredde in arrivo. Sull’Europa centro-occidentale svetta un’area di alta pressione centrata sull’Oceano Atlantico con valori di pressione fino a 1035 hPa.

Previsioni meteo per domani, 12 Ottobre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare alternata a schiarite ma senza fenomeni di rilievo associati, locali piogge solo su Liguria e Romagna. Nel pomeriggio tempo in miglioramento ovunque con cieli poco o al più irregolarmente nuvolosi su tutti i settori eccetto residue precipitazioni sulla Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto eccetto sulla Romagna con locali piogge. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse, asciutto in Toscana. Al pomeriggio ancora piogge sparse, più asciutto solo sulla Toscana. In serata precipitazioni presenti ancora su Marche e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Neve sull’Appennino fin verso i 1800 metri. Temperature minime e massime in generale calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.