PREVISIONI METEO domani 13 aprile 2021: tempo instabile in gran parte dell’ITALIA e temperature in calo

La situazione sinottica sull’Europa

Una circolazione di bassa pressione con associate correnti piuttosto fredde in quota resta attiva in gran parte dell’Europa con centri di bassa pressione al suolo fino a 1010 hPa. Campo di alta pressione sull’ oceano Atlantico con massimi al suolo intorno a 1030 hPa, nel bacino del Mediterraneo centro-occidentale si inserisce un minimo di bassa pressione con valori al suolo fino a 1015 hPa proprio in prossimità dell’Italia dove troviamo condizioni di maltempo.

Previsioni meteo per domani, 13 aprile

Al Nord: Al mattino tempo instabile al Nord-Est con piogge e acquazzoni diffusi, più asciutto al Nord-Ovest con maggiori schiarite. Al pomeriggio ancora deboli piogge su Triveneto ed Emilia Romagna, nubi sparse e schiarite altrove. In serata tempo in miglioramento salvo residue piogge su Triveneto e Romagna. Neve oltre i 600-900 metri. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

