PREVISIONI METEO domani 13 giugno: l’ANTICICLONE sub-tropicale prende il sopravvento, con SOLE e TEMPERATURE in rialzo

Situazione sinottica europea

Un’area di alta pressione si estenderà sempre più verso il Mediterraneo orientale abbracciando anche l’Italia e determinando un miglioramento generalizzato delle condizioni meteo: i valori di pressione medi sulla nostra penisola sono attesi fin sui 1015-1020 hPa, con punte di 1025 hPa sull’Europa centrale. Sui paesi Balcani insiste una saccatura d’aria instabile in quota che sarà responsabile di qualche rovescio sulle regioni del meridione. Circolazione depressionaria tra Nord Atlantico e Scandinavia con un minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa sulla Norvegia. Un altro profondo minimo di bassa pressione è presente a sud della Groenlandia con valori al suolo intorno a 985 hPa.

Previsioni meteo per domani, 13 giugno

Al Nord: Al mattino prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni con qualche nube sulle regioni del nord-est. Al pomeriggio locali piogge tra Piemonte e Veneto, altrove cieli in prevalenza sereni. In seratasi rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 13 giugno

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento in Appennino tra Lazio e Abruzzo, ma senza fenomeni di rilievo associati, sereno sugli altri settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.