PREVISIONI METEO domani 13 maggio: tanto sole e pochi TEMPORALI pomeridiani in ITALIA, ecco dove

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione che si estende su buona parte del Mediterraneo con valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Questo porta tempo stabile Da segnalare solo una piccola goccia fredda presente sulla Grecia. Flusso perturbato che scorre alle alte latitudini con una serie di circolazioni depressionaria profonde fino a 985 hPa tra Groenlandia, Islanda e Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 13 maggio

Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati, isolate piogge solo sulle Alpi orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con piogge e acquazzoni sparsi, variabilità asciutta altrove. In serata ancora piogge e acquazzoni su Alpi e Prealpi, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo lungo l’Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori, maggiori addensamenti sui settori costieri di Campania, Calabria e Sicilia. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne con isolate piogge sui rilievi della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata fenomeni in esaurimento con nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

