PREVISIONI METEO domani 13 marzo: ancora MALTEMPO sulle isole maggiori e qualche NEVICATA, ecco dove

Situazione sinottica europea

Una struttura depressionaria si estende dall’atlantico raggiugnendo le isole Britanniche, con un minimo depressionario di circa 980 hPa. Un promontorio di alta pressione si estende dal nord-Africa radicando i suoi massimi tra i paesi Baltici e la Scandinavia con valori al suolo fino a 1030 hPa. In questo frangente l’italia risente di una saccatura d’aria fredda di matrice artica, che confluisce dal comparto euro-asiatico raggiungendo Turchia, Grecia e paesi Balcani.

Previsioni meteo per domani, 13 marzo

Al Nord: Al mattino tempo asciutto con nubi compatte su Liguria e Piemonte; isolate nevicate sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto al nord-est e ancora maltempo su Liguria e Piemonte. Neve fino a quota di bassa montagna. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 13 marzo

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio maggiori aperture, con nuvolosità persistente sulle coste Tirreniche. In serata si rinnovano consizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime stabili o in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.