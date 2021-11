PREVISIONI METEO domani 13 novembre: tempo instabile in ITALIA con nuvole e piogge, peggiora dalla sera

Situazione sinottica europea

Anticiclone in espansione verso Europa occidentale e Isole Britanniche con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1020 hPa. Una saccatura depressionaria con aria più fredda in quota si muove invece dal Mare del Nord verso l’Europa centrale con un minimo di pressione al suolo intorno a 1010 hPa. Campo di alta pressione anche sull’Europa orientale con valori massimi al suolo intorno a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 12 novembre

Al Nord: Al mattino deboli fenomeni su Liguria, Trentino Alto Adige e settori settentrionali di Lombardia, asciutto ma con cieli nuvolosi altrove. Al pomeriggio cieli molto nuvolosi su tutte le regioni con piogge su tutte le regioni e neve sulle Alpi centro-orientali oltre i 2000 metri. In serata tempo in peggioramento su tutte le regioni con piogge diffuse e temporali localmente anche intensi. Neve fino a 1700-1900 metri sulle Alpi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge sule coste tirreniche, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione su Lazio e Toscana, ancora asciutto altrove. In serata piogge anche intense su Toscana e Umbria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari quasi calmi o poco mossi.