PREVISIONI METEO domani 14 agosto: tempo stabile in ITALIA con sole prevalente su molte regioni

Situazione sinottica europea

Una goccia fredda si allontana dalla Penisola Italiana muovendosi sui Balcani, portando un miglioramento meteo sull’Italia. Anticiclone delle Azzorre sul medio Atlantico con massimi al suolo intorno a 1020 hPa, mentre una circolazione depressionaria in discesa dall’Islanda si allunga verso l’Europa occidentale. Flusso perturbato che scorre alle alte latitudini con una serie di minimi depressionari intorno a 1010 hPa tra Islanda e nord della Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 14 agosto

Al Nord: Al mattino cieli parzialmente nuvolosi al Nord-Ovest con isolate piogge sulle Alpi occidentali, sereno altrove. Al pomeriggio ancora locali piogge sulle Alpi occidentali, poco nuvoloso altrove e soleggiato al Nord-Est. In serata tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Piogge nella notte in Liguria. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con velature sulle regioni tirreniche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino isolate piogge sulle coste della Puglia e della Sicilia settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio locali piogge in Sardegna, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in lieve aumento e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

