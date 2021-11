PREVISIONI METEO domani 14 novembre: tempo instabile in ITALIA con piogge e temporali per l’arrivo di una goccia fredda

Situazione sinottica europea

Vasto campo di alta pressione esteso sull’Atlantico e fino alle Isole Britanniche e Scandinavia cn valori massimi di pressione suolo fino a 1035 hPa sulla Penisola Scandinava. Una goccia d’aria più fredda in quota si muove dall’Europa centro-occidentale verso il Mediterraneo con formazione di minimo al suolo di 1010 hPa sul Mar Ligure. Campo di alta pressione anche sull’Europa orientale con valori massimi al suolo intorno a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 14 novembre

Al Nord: Al mattino tempo instabile o perturbato con cieli nuvolosi associati a piogge e temporali sparsi su tutti i settori, più asciutto in Romagna. Al pomeriggio ancora molte nuvole con maltempo diffuso, neve sulle Alpi a quote medio-alte, asciutto sui settori adriatici. In serata ancora fenomeni diffusi ma più intensi al Nord-Ovest. Neve in calo fin verso i 1300 metri sulle Alpi occidentali. Temperature minime in rialzo e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino piogge sparse su Toscana e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione su Umbria e zone interne dell’Abruzzo, ancora asciutto sui settori adriatici. In serata piogge sparse in Toscana e fenomeni residui sul Lazio, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.