PREVISIONI METEO domani 15 agosto FERRAGOSTO: ITALIA contesa dal maltempo, tanto SOLE al sud

Situazione sinottica europea

Goccia fredda in transito sui Balcani da ovest verso est, mentre un affondo depressionario si avvicina dalla Gran Bretagna verso l’Europa centrale; quest’ultimo apporterà condizioni di maltempo nella giornata di domani al centro-nord. Un vasto promontorio d’alta pressione azzorriana è posizionato nella sua sede naturale raggiungendo valori di pressione fino a 1020 hPa. Infine un flusso perturbato scorre alle alte latitudini con una serie di minimi depressionari intorno a 1010 hPa tra Islanda e nord della Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 15 agosto

Al Nord: Nuvolosità irregolare al mattino, con piogge e temporali su Trentino, Liguria e Appennino settentrionale. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi, con precipitazioni più estese su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con fenomeni in graduale esaurimento nella notte. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 15 agosto

Al Centro: Al mattino maltempo sulla Toscana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione sulle regioni centrali, più asciutto sul basso Lazio. In serata non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo, con precipitazioni sparse. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 15 agosto

Al Sud e sulle Isole: Stabilità diffusa al mattino, con prevalenza di cieli sereni; poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio nessuna variazione su regioni peninsulari e Sicilia; isolate piogge solo sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con velature in transito su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

