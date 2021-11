PREVISIONI METEO domani 15 novembre: PIOGGE e MALTEMPO senza tregua in ITALIA, neve sulle ALPI

Situazione sinottica europea

Una goccia fredda imperversa tra Germania e Italia dando adito maltempo diffuso sul bacino Mediterraneo. Dall’atlantico si estende un cuneo d’alta pressione di origine Azzorriana che raggiunge la Gran Bretagna fino a toccare la penisola Scandinava, con valori di pressione massimi al suolo di 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 15 novembre

Al Nord: Al mattino forte maltempo al Nord-Ovest con piogge e temporali sparsi, più asciutto al Nord-Est con molte nubi in transito. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge sparse al Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sparse su Liguria e Piemonte, asciutto ma con molte nuvole altrove. Neve fino a 1300-1400 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 15 novembre

Al Centro: Al mattino locali piogge su Toscana, Lazio e Marche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nubi medio-alte in transito ma senza precipitazioni associate. In serata tempo stabile su tutti i settori ma con cieli nuvolosi ovunque; qualche pioggia sull’Abruzzo. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.