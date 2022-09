PREVISIONI METEO domani 15 settembre: piogge e temporali in ITALIA, con rischio di locali nubifragi

Situazione sinottica europea

Residua circolazione depressionaria in quota si muove sull’Europa occidentale, spingendo un flusso di correnti umide verso l’Italia grazie al cedimento del promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centrale. Vasta e profonda circolazione depressionaria anche sulla Scandinavia con un minimo di pressione al suolo intorno a 990 hPa. Alta pressione in risalita in pieno Atlantico con massimi al suolo intorno a 1020 hPa a sud dell’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 15 settembre

Al Nord: Al mattino molte nuvole con piogge sparse, anche a carattere di temporale sulla Liguria, più asciutto su Piemonte e Pianura Padana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi e con fenomeni in arrivo anche in Pianura Padana. In serata ancora molte nuvole con residui fenomeni sugli stessi settori. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 15 settembre

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto in Abruzzo. Al pomeriggio ancora piogge sparse sulle stesse regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse e temporali, più asciutto il versante adriatico. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 15 settembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con deboli piogge su Sardegna e Campania, ampi spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio qualche pioggia anche tra Puglia e Basilicata, invariato altrove. In serata residue piogge in Sardegna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.