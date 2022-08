PREVISIONI METEO domani 16 agosto: ancora INSTABILITA’ in ITALIA, con un peggioramento in arrivo dalla NOTTE

Situazione sinottica europea

Promontorio d’alta pressione in lenta rimonta verso il bacino Mediterraneo, è schiacciato da un affondo depressionario situato tra Gran Bretagna e penisola Iberica. Questo presenta un minimo di bassa pressione di 1005 hPa e sarà complice delle piogge in arrivo al nord-ovest tra la sera e la notte. Un vasto campo d’alta pressione azzorriana si erge sull’oceano Atlantico raggiungendo valori fino a 1025 hPa. Infine un sistema di depressioni si sposta alle latitudini europee più settentrionali con valori di pressione fino a 1000 hPa.

Previsioni meteo per domani, 16 agosto

Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto isolate precipitazioni sulla laguna Veneta. Al pomeriggio qualche debole pioggia sull’arco Alpino e sull’Appennino settentrionale; nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto; precipitazioni tra Piemonte e Valle d’Aosta in aumento nella notte.Temperature minime e massime generalmente stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nubi basse lungo la fascia Tirrenica, cieli soleggiati altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata tempo in miglioramento con velature in transito su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse sulla Campania; nuvolosità irregolare sulla Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabile tra Molise, Campania e Basilicata sui rilievi; prevalenza di cieli soleggiati altrove. In serata ancora tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

