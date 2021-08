PREVISIONI METEO domani 16 agosto: calo termico in ITALIA ed anche piogge e temporali su queste regioni

Situazione sinottica europea

Un promontorio d’alta pressione sub-tropicale è esteso da Marocco fino al Mar Nero con massimi fino a 1020 hPa, interessando le regioni centro-meridionali della nostra Penisola. Una vasta circolazione depressionaria si trova sull’Europa centro-settentrionale e centrata sulla Scandinavia con un minimo di 1000 hPa; quest’ultima sarà complice della fase di maltempo che vivremo sulle regioni settentrionali dell’Italia. Infine un cuneo d’alta pressione Azzorriana raggiunge l’Islanda con massimi fino a 1030 hPa.

Previsioni meteo per domani, 16 agosto

Al Nord: Al mattino locali piogge sulle Alpi centro-orientali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi, specie sulla Liguria. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su Alpi e Prealpi e in locale sconfinamento, asciutto altrove. In serata ancora piogge su Alpi e Prealpi con sconfinamenti verso le pianure, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.