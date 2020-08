PREVISIONI METEO domani 16 agosto: gran CALDO ma occhio a PIOGGE e TEMPORALI in arrivo, ecco dove

La situazione sinottica sull’Europa

Campo di alta pressione che si estende dal Mediterraneo all’Europa orientale e settentrionale con valori di pressione al suolo intorno a 1015 hPa. Questa porta ancora tempo stabile in Italia specie sulle regioni del Centro-Sud. Una circolazione depressionaria è invece in movimento dall’Atlantico verso l’Europa occidentale e con le correnti umide in quota interessa il Nord Italia portando piogge e temporali sparsi. Anticiclone presente anche sul nord Atlantico con valori di pressione massimi al suolo intorno a 1020 hPa nel pressi dell’Islanda. Circolazione depressionaria a sud della Groenlandia con valori minimi al suolo intorno a 1005 hPa.

Previsioni meteo per domani, 16 Agosto 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo instabile sulle pianure di Lombardia e Piemonte con locali piogge, tempo più asciutto altrove con nubi spare e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento a partire da Alpi e Appennino con temporali, fenomeni in sconfinamento anche verso la Pianura Padana. In serata piogge sparse al Nord-Ovest e localmente su Veneto e Friuli, migliora altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo maggiori addensamenti sull’alta Toscana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità atmosferica salvo qualche addensamento in più sull’Appennino e locali fenomeni. In serata nessuna variazione di rilievo con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.