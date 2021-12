PREVISIONI METEO domani 16 dicembre: tempo stabile in ITALIA ma con ancora qualche pioggia al Sud

[multipagina]

Situazione sinottica europea

Vasto e robusto anticiclone in rinforzo e centrato tra Francia e Isole Britanniche con valori di pressione massimi al suolo intorno a 1035 hPa. Circolazione depressionaria colma di aria fredda tra Turchia e Mar Nero, questa porta ancora correnti nord-orientali sulle regioni meridionali dell’Italia dove avremo ancora dell’instabilità. Vasta e profonda struttura depressionaria tra Penisola Scandinava e Mare di Barents con diversi minimi di pressione al suolo profondi fino a 985 hPa.

Previsioni meteo per domani, 16 dicembre

Al Nord: Al mattino stabilità diffusa con prevalenza di cieli sereni e visibilità ridotta lungo il Po. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano nebbie e foschie lungo la Pianura Padana; cieli sereni altrove. Nessuna variazione prevista nella notte. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 16 dicembre

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni centrali. Al pomeriggio attesi maggiori addensamenti tra Marche e Abruzzo; aperture sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 16 dicembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto, salvo isolati piovaschi tra Campania e Basilicata. Al pomeriggio ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori; qualche pioggia sulla Puglia, variabilità asciutta altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare sui settori peninsulari e qualche pioggia tra Campania, Puglia e Basilicata. Temperature minime stazionarie e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

