PREVISIONI METEO domani 16 febbraio 2020 – Anticiclone sull’ Italia e tempo in prevalenza stabile, sole al centro-sud più nuvoloso al nord

La situazione sinottica sull’Europa

Depressione sempre attiva nel nord Atlantico con valori pari a 935 hPa a sud dell’Islanda favorendo condizioni meteo fortemente instabili sul Regno Unito e a seguire sulla Scandinavia. Una saccatura di bassa pressione attraversa l’Italia e si dirige in Grecia con valori di pressione al suolo fino a 1010 hPa. Anticiclone delle Azzorre stazionario sulla sua sede originaria con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa.

Previsioni meteo per domani, 16 Febbraio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino molte nubi sulla Liguria e pianura Padana ma senza fenomeni, cieli poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio locali piogge sulla Liguria e addensamenti in pianura Padana, persiste bel tempo altrove. In serata nessuna variazione di rilievo con piogge sulla Liguria e nubi in aumento altrove ma con assenza precipitazioni. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari da mossi a poco mossi.

Al Centro: Al mattino variabilità asciutta lungo i settori tirrenici e sulle Marche, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque ma con maggiori addensamenti su Marche e Toscana. In serata nubi in aumento su tutti i settori ma con tempo asciutto. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.