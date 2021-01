PREVISIONI METEO domani 16 Gennaio 2021: Clima invernale in Italia e qualche nevicata su queste regioni

La situazione sinottica sull’Europa

Centro di bassa pressione in transito da nord a sud sul mar Tirreno con valori di pressione fino a 1010 hPa, maltempo in arrivo sulle regioni meridionali del nostro Paese. Masse di aria molto fredda a tutte le quote di estrazione continentale in estensione sull’Europa centro-orientale, Italia solo lambita. Anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa, anticiclone in estensione verso la Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 16 Gennaio: Nord

Al Nord: Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni, foschie in pianura. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi specie sul nord-ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse sui settori centro-occidentali e ampie schiarite altrove. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 16 Gennaio: Centro