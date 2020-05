PREVISIONI METEO domani 16 Maggio 2020: Ancora bel tempo e gran caldo ma solo al sud Italia, locali disturbi altrove

La situazione sinottica sull’Europa

Circolazione di bassa pressione sulla penisola iberica e sul Mediterraneo occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1010 hPa. Campo di alta pressione di natura azzorriana dal Regno Unito verso l’Europa centrale con valori di pressione massimi intorno a 1025 hPa. Promontorio anticiclonico di origine africana sul Mediterraneo centro-orientale e Italia spaccata in due con il maltempo al nord e clima già estivo al sud.

Previsioni meteo per domani, 16 Maggio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino molte nubi sui settori alpini e Piemonte con deboli piogge in Friuli. Al pomeriggio locali acquazzoni su Alpi occidentali, Liguria e Carnia. In serata tempo in generale peggioramento con fenomeni quasi ovunque salvo su Veneto e Romagna. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità compatta su quasi tutti i settori ma con generale assenza di fenomeni significativi. Al pomeriggio deboli piogge su Umbria, Marche e Toscana, tempo più asciutto altrove. In serata fenomeni in locale intensificazione sull’alto Tirreno, cieli nuvolosi o molto nuvolosoi altrove ma senza fenomeni. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.