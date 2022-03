PREVISIONI METEO domani 16 marzo: alta pressione porta tempo stabile in ITALIA e solo isolate piogge

Situazione sinottica europea

Promontorio anticiclonico di matrice africana esteso sul Mediterraneo centrale che si va ad unire con un altro anticiclone presente sull’Europa orientale, il tutto con massimi al suolo intorno a 1035 hPa. Una circolazione depressionaria con aria fredda in quota sarà presente invece tra Penisola Iberica e nord Africa con un minimo di pressione al suolo intorno a 1010 hPa. Vasta e profonda circolazione depressionaria tra Groenlandia e Islanda con valori minimi al suolo fino a 975 hPa.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite, deboli piogge in Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ma con cieli nuvolosi. Temperature minime massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo nuvoloso in Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con velature in arrivo sui settori tirrenici. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità alta in transito. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.