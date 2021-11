PREVISIONI METEO domani 16 novembre: cieli nuvolosi e tempo instabile in ITALIA con piogge sparse

Situazione sinottica europea

Circolazione depressionaria con aria più fredda in quota sul Mediterraneo centro-occidentale porta molte nuvole e condizioni meteo instabili in Italia dove non mancano piogge e temporali sparsi. Anticiclone delle Azzorre posizionato in pieno Atlantico con massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa in corrispondenza delle omonime Isole. Altro campo di alta pressione sull’Europa orientale con valori massimi al suolo intorno a 1035 hPa sull’Ucraina. Profondo vortice depressionario sull’Islanda con minimo al suolo intorno a 980 hPa.

Previsioni meteo per domani, 15 novembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio non avremo variazioni di rilievo, salvo qualche pioggia in arrivo sull’Emilia Romagna. In serata nuvolosità anche compatta su tutti i settori con possibilità di deboli piogge sparse specie sulla Pianura Padana. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse su tutte le regioni, più intense sull’Abruzzo. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi con fenomeni associati di debole o moderata intensità. In serata piogge che insistono sulle regioni adriatiche, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.