PREVISIONI METEO domani 17 Aprile 2020: Giusto qualche nube in più su alcune regioni d’Italia, nel complesso ennesima giornata di bel tempo

La situazione sinottica sull’Europa

Due Anticicloni interessano l’ Europa, uno tra Regno Unito, Islanda e Scandinavia con valori al suolo fino a 1025 hPa, l’altro sul Mediterraneo centrale e sull’Italia con pressioni al suolo mediamente intorno i 1020 hPa. A largo delle coste del Portogallo troviamo una circolazione di bassa pressione con valori al suolo fino a 1005 hPa. Profonda bassa pressione in azione anche sulla Russia artica con valori di pressione al suolo fino a 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 17 Aprile 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità alta in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, più compatta al Nord-Ovest. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nessuna variazione con nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ma sempre con tempo stabile. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori, anche compatta sulle coste di Toscana e Lazio, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con addensamenti sulle coste tirreniche, maggiori schiarite altrove. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.