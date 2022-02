PREVISIONI METEO domani 17 febbraio: tempo asciutto in ITALIA con ampie schiarite in arrivo su queste regioni

[multipagina]

Situazione sinottica europea

Vasto promontorio anticiclonico che dall’Atlantico si estende fin sul Mediterraneo centro-occidentale con massimi al suolo intorno a 1025 hPa. Circolazione depressionaria che si muove sul Mediterraneo meridionale verso il nord Africa. Flusso perturbato alle latitudini più elevate con un minimo profondo fino a 965 hPa sui Paesi Baltici ed uno fino 980 hPa tra Groenlandia e Islanda.

Previsioni meteo per domani, 17 febbraio

Al Nord: Al mattino nubi basse su Pianura Padana e Liguria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio maggiori schiarite su Lombardia ed Emilia Romagna, persistono gli addensamenti sul golfo di Venezia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con ancora nubi basse su coste e pianure, sereno sui rilievi. Temperature minime generalmente stazionarie e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 febbraio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli velati su tutte le regioni. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 febbraio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito; isolate piogge sullo stretto di Messina. Al pomeriggio tempo per lo più asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata nessuna variazione di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

