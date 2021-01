PREVISIONI METEO domani 17 Gennaio 2021: Giornata invernale al centro-sud Italia con neve a quote molto basse

La situazione sinottica sull’Europa

Correnti molto fredde a tutte le quote di estrazione continentale in estensione sull’Europa, Italia solo lambita. Centro di bassa pressione con valori di pressione fino a 1000 hPa sul settore centro-orientale del Vecchio Continente e maltempo in arrivo sulle regioni centro-meridionali del nostro Paese. Anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa, anticiclone anche in Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 17 Gennaio: Nord

Al Nord: Al mattino nuvole irregolari su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo qualche fenomeno sulla Liguria, Appennino e Alpi. Al pomeriggio tempo stabile ovunque eccetto in Liguria ed Emilia Romagna con deboli fenomeni. In serata residue precipitazioni sulla Liguria di Levante, asciutto altrove ma con molte nubi. Neve in Appennino fino a quote molto basse. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 Gennaio: Centro