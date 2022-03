PREVISIONI METEO domani 17 marzo: ancora tempo stabile in ITALIA ma con nuvolosità in aumento su alcune regioni

Situazione sinottica europea

Promontorio anticiclonico di matrice africana esteso sul Mediterraneo centrale, mentre una circolazione depressionaria con aria fredda in quota si trova tra Mediterraneo occidentale ed Algeria con un minimo di pressione al suolo intorno a 1010 hPa. Vasta e profonda struttura depressionaria tra Groenlandia e Islanda con valori minimi al suolo fino a 975 hPa. Anticiclone delle Azzorre con massimi di pressione in spostamento verso nord-est e valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa in Atlantico ad ovest della Francia. Altro anticiclone sulla Russia occidentale con valori di pressione al suolo intorno a 1040 hPa e nucleo di aria fredda sui settori più orientali dell’Europa.

Previsioni meteo per domani, 17 marzo

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo isolate nevicate sule Alpi occidentali a quote di montagna. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque ancora con molta nuvolosità, schiarite sui settori orientali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con cieli irregolarmente nuvolosi e ampi spazi di sereno in Emilia Romagna. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 marzo

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con cieli nuvolosi. Al pomeriggio schiarite in arrivo su Umbria e Marche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi e spazi di sereno in Toscana. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.