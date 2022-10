Previsioni meteo domani 17 ottobre: anticiclone ingombrante con tanto sole in Italia

Situazione sinottica europea

Massiccio promontorio d’alta pressione dispensa tempo stabile e soleggiato sull’Italia e sul bacino Mediterraneo, raggiungendo valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa, tra Europa orientale e Russia. Vasta area depressionaria presente sull’Atlantico in allungamento fin sulle Isole Azzorre e con diversi minimi di pressione al suolo intorno a 995 hPa tra Islanda, Isole Britanniche e Scandinavia. Promontorio anticiclonico che si estende invece sul Mediterraneo centro-occidentale e fino ai Balcani portando condizioni di tempo stabile sull’Italia. Blanda saccatura depressionaria presente sul Mediterraneo orientale con un minimo al suolo intorno a 1010 hPa a sud della Turchia.

Previsioni meteo per domani, 17 ottobre

Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana; al pomeriggio ancora tempo asciutto, senza particolari variazioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino prevalenza di cieli sereni, poco nuvoloso sulle zone interne. Al pomeriggio ancora tempo del tutto asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni, locali addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli sereni e qualche velatura in transito. In serata in rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

