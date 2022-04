PREVISIONI METEO domani 18 aprile: Tempo stabile ITALIA con residui fenomeni al Sud e clima generalmente fresco

Situazione sinottica europea

Anticiclone delle Azzorre situato in Atlantico con valori massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa appena a nord delle omonime Isole ed un promontorio anticiclonico dal basso Atlantico di estende fin sulla Scandinavia passando per la Penisola Iberica e l’Europa occidentale con massimi di pressione al suolo intorno a 1020 hPa. Discesa di aria fredda che interessa l’Europa orientale e in parte anche il Mediterraneo centrale portando ancora dell’instabilità su alcune regioni d’Italia. Vasta circolazione depressionaria posizionata tra Groenlandia, Islanda e Isole Britanniche con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa.

Previsioni meteo per domani, 18 aprile

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche nube al Nord-Est, cieli soleggiati altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.