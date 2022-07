PREVISIONI METEO domani 18 luglio: caldo in ITALIA con qualche piovasco pomeridiano sui rilievi

Situazione sinottica europea

Vasto e robusto campo di alta pressione sull’Europa centro-occidentale con massimi al suolo fino a 1025 hPa e aria molto calda africana in risalita tra Penisola Iberica, Francia e Isole Britanniche. Questo porta tempo per lo più stabile e clima caldo anche in Italia. Correnti fresche e instabili si muovo invece tra Islanda e Scandinavia con una serie di minimi di pressione al suolo profondi fino a 1000 hPa. Minimo depressionario con aria più fredda in quota presente anche tra Isole Azzorre e Portogallo.

Previsioni meteo per domani, 18 luglio

Al Nord: Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi con isolati rovesci sui rilievi del Piemonte. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino sole pieno su tutti i settori. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme attesa in Appennino, con qualche piovasco in Abruzzo. In serata residue piogge sui medesimi settori, ampi spazi di sereno altrove. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali o settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Tempo asciutto al mattino sulle regioni meridionali con cieli del tutto sereni. Al pomeriggio maggiori addensamenti in Appennino, con qualche piovasco tra Molise e Campania. In serata tempo stabile su tutti i settori, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

