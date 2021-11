PREVISIONI METEO domani 18 novembre: tempo in miglioramento in ITALIA ma ancora piogge su alcune regioni

Situazione sinottica europea

Anticiclone delle Azzorre posizionato tra Atlantico ed Europa occidentale con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa tra Francia e Isole Britanniche. Relativa area di bassa pressione sul Mediterraneo centro-meridionale. Profondo vortice depressionario poco a nord-est dell’Islanda con minimo al suolo intorno a 975 hPa con saccatura in estensione su Scandinavia e verso l’Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 18 novembre

Al Nord: Al mattino nubi a tratti compatte sulle pianure; sereno o poco nuvoloso sull’arco Alpino. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito sulle Alpi, nessuna variazione di rilievo altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi basse sulla Pianura Padana, sereno su Alpi, Triveneto e Liguria. Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 18 novembre

Al Centro: Al mattino ampi spazi di sereno sulle regioni Tirreniche, cieli coperti su quelle Adriatiche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ancora tempo del tutto asciutto. In serata tempo asciutto con nubi basse specie tra Marche e Abruzzo, sereno altrove. Temperature minime stabili in calo e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.