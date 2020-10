PREVISIONI METEO domani 18 Ottobre: tempo in miglioramento salvo residue PIOGGE

La situazione sinottica sull’Europa

Un piccolo promontorio anticiclonico si espande sulla Penisola Iberica con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Questo preme da ovest anche sull’Italia portando un progressivo e generale miglioramento delle condizioni meteo anche sulla nostra Penisola. Robusto anticiclone anche verso la Groenlandia con massimi di pressione al suolo fino a 1045 hPa. Sulla Scandinavia è invece presente una vasta e profonda circolazione depressionaria con valori al suolo fino a 995 hPa e aria piuttosto fredda all’interno. Goccia fredda anche in prossimità delle Isole Azzorre con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa.

Previsioni meteo per domani, 18 Ottobre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con possibilità di foschie o nubi basse sulle pianure, maggiori schiarite sulle Alpi. Nel pomeriggio nubi sparse e schiarite su tutte le regioni con tempo in prevalenza asciutto ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con nubi alternate ad ampie schiarite. Temperature minime in lieve aumento e massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse e schiarite, locali foschie o nubi basse su Toscana e Umbria. Al pomeriggio qualche pioggia non esclusa lungo l’Appennino, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi alternate ad ampi spazi di sereno. Temperature minime stazionarie e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.