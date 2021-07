PREVISIONI METEO domani 19 luglio: tempo ancora instabile in ITALIA con piogge e temporali su alcune regioni

Situazione sinottica europea

Goccia fredda in assorbimento posizionata tra l’Italia meridionale e la Penisola Balcanica con valori di pressione al suolo intorno a 1005 hPa e tempo instabile sull’Italia centro-meridionale. Campo di alta pressione presente sull’Atlantico a sud delle Azzorre e in espansione su Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale, con valori massimi di pressione al suolo di circa 1025 hPa sull’Atlantico. Anticiclone presente anche sull’Atlantico settentrionale con valori di pressione massimi al suolo intorno ai 1025 hPa nei pressi delle Isole Britanniche. Flusso perturbato che scorre alle alte latitudini con un minimo di pressione al suolo intorno a 990 hPa appena a nord della Scandinavia. Un’altra goccia fredda in quota è presente in pieno Atlantico poco a nord delle Isole Azzorre.

Previsioni meteo per domani, 19 luglio

Al Nord: Al mattino locali piogge sulle Alpi occidentali e qualche nube sulle regioni do Nord-Ovest, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo instabile sull’arco alpino con acquazzoni e temporali sparsi, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sulle Alpi, asciutto sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino locali piogge sulle regioni adriatiche, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite, sereno sulle coste tirreniche. Al pomeriggio ancora piogge sparse su Abruzzo e localmente sul Lazio meridionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata fenomeni in esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi, residue piogge sul Basso Lazio. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.