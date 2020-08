PREVISIONI METEO domani 2 agosto 2020: maltempo in arrivo con piogge e temporali su alcune regioni, locali nubifragi

La situazione sinottica sull’Europa

Vasto e robusto campo di alta pressione esteso dall’Atlantico al Mediterraneo con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Una vasta e profonda struttura depressionaria è presente sull’Islanda con un minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa. Questa pilota una saccatura sull’Europa centro-occidentale che porterà un peggioramento delle condizioni meteo e un generale calo delle temperature anche in Italia. Circolazione depressionaria anche tra Finlandia e Russia con valori di pressione al suolo intorno a 1010 hPa. Clima ancora molto caldo sul comparto Mediterraneo.

Previsioni meteo per domani, 2 Agosto 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con piogge sparse tra Lombardia e Triveneto, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento ovunque con acquazzoni e temporali sparsi localmente anche a carattere di nubifragio. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con temporali diffusi su tutti i settori, fenomeni più intensi al Nord-Ovest. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori interni con piogge e temporali, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereno o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime in generale calo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.