PREVISIONI METEO domani 2 agosto: tempo INSTABILE al NORD ITALIA, con ACQUAZZONI e TEMPORALI

Situazione sinottica europea

Agli albori del mese di agosto con la prima perturbazione del mese che coinvolge le regioni del nord e del centro Italia: una vasta zona depressionaria situata a ridosso della scandinavia (con un minimo di 995 hPa circa) si è allungata fin verso l’Europa centrale dove è posizionata una saccatura ricolma d’aria instabile. Questa farà il suo passaggio tra oggi e domani da ovest verso est coinvolgendo in maniera primaria le regioni del nord Italia, sulle quali si avverte già un deciso calo delle temperature.

Previsioni meteo per domani, 2 agosto

Al Nord: Al mattino locali piogge anche intense su Alpi e Appennino settentrionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sulle Alpi e Appennino settentrionale, più stabile sulla Pianura Padana con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata piogge e acquazzoni in sconfinamento verso le alte pianure, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo al nord-ovest e in diminuzione al nord-est. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 2 agosto

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, salvo innocui addensamenti sui settori settentrionali della Toscana. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi specie sui settori Tirrenici. In serata si rinnovano condizioni di stabilità ma con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.