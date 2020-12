PREVISIONI METEO domani 2 Dicembre 2020: NEVE in arrivo al nord ITALIA, maltempo al centro-sud

La situazione sinottica sull’Europa

Ciclogenesi tra Liguria, Corsica e Toscana con le correnti fredde di estrazione polare-marittima in arrivo sul Mediterraneo. Pressione atmosferica in rapido calo sull’Italia e maltempo man mano più diffuso. Anticicloni ai margini dello scenario meteo europeo, uno in pieno oceano Atlantico e valori di pressione al suolo fino a 1040 hPa e l’altro sulla Russia con valori di pressione al suolo fino a 1050 hPa.

Previsioni meteo per domani, 2 Dicembre: Nord

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi con nevicate fino in pianura, piogge diffuse sulle coste adriatiche e Liguria. Al pomeriggio maltempo su tutte le regioni con cieli nuvolosi e precipitazioni diffuse. In serata nessuna variazione ma con nuvolosità su tutti i settori e deboli precipitazioni. Neve fino al piano. Temperature minime in lieve aumento e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 2 Dicembre: Centro

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni con piogge diffuse eccetto sulle coste dell’Abruzzo. Al pomeriggio ancora nubi diffuse e precipitazioni associate, più intense sul Lazio. In serata maltempo su tutti i settori con precipitazioni anche intense. Neve dai 1000-1400 metri di quota. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.