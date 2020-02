PREVISIONI METEO domani 2 febbraio 2020: domenica con molti DISTURBI sull’Italia, vediamo perchè

La situazione sinottica sull’Europa

Sull’Europa sono in transito le correnti di natura Atlantica con diversi centri di bassa pressione al suolo fino a 970 hPa a sud dell’Islanda. L’ Anticiclone resta attivo tra l’ oceano Atlantico e il nord Africa con valori di pressione al suolo intorno a 1025 hPa. In Italia il flusso zonale arriva solo in parte con tempo in prevalenza stabile. Il vortice polare risulta ancora piuttosto compatto, di conseguenza le perturbazioni continuano a scorrere su latitudini più settentrionali.

Previsioni meteo per domani, 2 Febbraio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino locali banchi di nebbia o foschie dense a confine tra Piemonte e Lombardia, molte nubi altrove ma senza fenomeni. Al pomeriggio qualche pioggia su Alpi centro-occidentali e Liguria, nubi a tratti compatte altrove ma senza fenomeni. In serata locali piogge sulla Valle d’Aosta, cieli nuvolosi sul resto delle regioni. Quota neve oltre i 2200 metri Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino molte nubi su Umbria Toscana e Lazio, ampie schiarite invece altrove in un contesto asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con locali piogge su alta Toscana e variabilità asciutta altrove. In serata tempo prevalentemente asciutto con nubi e schiarite su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.