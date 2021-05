PREVISIONI METEO domani 2 maggio 2021: residuo maltempo al NORD, migliora sul resto della PENISOLA

Una vasta area depressionaria continua ad insistere sui settori centrali d’Europa, convogliando aria instabile specialmente sulle zone settentrionali dell’Italia. Sulle regioni meridionali domina un campo di alta pressione che richiama aria mite, raggiungendo un massimo di 1015 hPa a ridosso della Grecia. Sulla Groenlandia è presente un anticiclone di blocco che raggiunge valori di pressione fino a 1060 hPa.

Al Nord: Al mattino tempo instabile specie al nord-ovest, con nuvolosità irregolare, più compatta sul Friuli. Al pomeriggio cieli ancora irregolarmente coperti e neve sull’arco alpino a quote alte. In serata nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi e piogge possibili ad est. Neve in calo fin verso i 1300 metri sulle Alpi Carniche. Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime in rialzo al nord-ovest, in diminuzione altrove. Venti forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.