PREVISIONI METEO domani 2 marzo 2020: neve e nubifragi in arrivo sull’Italia, i dettagli

La situazione sinottica sull’Europa

Vaste e profonde strutture depressionarie dominano tra l’Atlantico e l’Europa settentrionale con valori minimi di pressione al suolo fino a 960 hPa poco a nord delle Isole Britanniche. Correnti umide occidentali investono l’Europa centrale e in parte il Mediterraneo portando spiccate condizioni di maltempo con fenomeni anche intensi. Anticiclone delle Azzorre ritirato nella sua sede naturale con massimi al suolo intorno a 1025 hPa poco a sud delle omonime Isole.

Previsioni meteo per domani, 2 Marzo 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo fortemente instabile al Nord Ovest con piogge forti sulla Liguria, molte nubi altrove ma con assenza di fenomeni. Al pomeriggio forte maltempo in estensione a quasi tutte le regioni settentrionali con fenomeni localmente a carattere di nubifragio sull’alto Tirreno e neve sulle Alpi. In serata persiste maltempo diffuso quasi ovunque salvo al Nord Ovest con nubi alternate a schiarite. Quota neve oltre gli 800-1200 metri. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino variabilità ad ampi tratti asciutta su tutte le regioni, qualche nube in più sull’alta Toscana con piogge. Al pomeriggio peggioramento irrompe sui settori tirrenici con piogge diffuse, più asciutto solo sul versante adriatico costiero. In serata si rinnovano cieli nuvolosi o molto nuvolosi con locale attività temporalesca sulle coste tirreniche e precipitazioni intense lungo l’arco appenninico. Quota neve oltre i 1800 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.