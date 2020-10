PREVISIONI METEO domani 2 Ottobre: forte MALTEMPO al nord ITALIA, con CALO TERMICO; BEL TEMPO e TEMPERATURE in aumento al sud

La situazione sinottica sull’Europa

Alta pressione sul Mediterraneo centrale in indebolimento a causa dell’avvicinamento di una vasta area depressionaria con valori di pressione al suolo fino a 990 hPa nei pressi del Regno Unito. Circolazione depressionaria ancora attiva sull’Europa centro-orientale con valori di pressione al suolo fino a 100o hPa. Anticicloni in Russia e in pieno oceano Atlantico con valori massimi al suolo fino a 1035 hPa.

Previsioni meteo per domani, 2 Ottobre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo instabile su tutti i settori con molte nuvole associate a piogge sparse, anche intense su Liguria e Lombardia, più asciutto solo sulla Romagna. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo con piogge e acquazzoni diffusi localmente anche a carattere di nubifragio specie al Nord-Ovest. In serata condizioni di maltempo su tutti i settori con temporali anche intensi specie al Nord-Ovest e a ridosso delle Alpi. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino nuvolosità diffusa su tutte le regioni con locali piogge sulla Toscana, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora deboli piogge sulla Toscana, più asciutto ma con molte nuvole in transito altrove. In serata si rinnovano le condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi sull’alta Toscana, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.