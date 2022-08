PREVISIONI METEO domani 20 agosto: rapido miglioramento in ITALIA ma ancora qualche pioggia o temporale

Situazione sinottica europea

Circolazione depressionaria con aria più fresca in quota che si muove verso la Penisola Balcanica determinando un miglioramento delle condizioni meteo in Italia. Anticiclone delle Azzorre che si estende dalla sua sede naturale verso la Penisola Iberica, massimi al suolo intorno a 1025 hPa sulle omonime isole. Campo di alta pressione anche tra Europa orientale e Russia con massimi al suolo intorno a 1025 hPa. Vasta e profonda circolazione depressionaria sull’Islanda con un minimo intorno a 995 hPa.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo qualche acquazzone e temporale su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sulle Alpi orientali. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo stabile con cieli per lo più soleggiati, isolati acquazzoni in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge sulla Sicilia settentrionale e sulle coste di Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio instabilità nelle zone interne peninsulari con acquazzoni e temporali, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, salco qualche pioggia isolata sulle coste tirreniche. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

