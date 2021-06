PREVISIONI METEO domani 20 giugno: anticiclone africano porta tempo stabile in ITALIA, ma peggiora al Nord

Situazione sinottica europea

Una saccatura depressionaria si estende verso la Penisola Iberica spingendo verso l’Italia aria molto calda di estrazione africana, mentre un cavo d’onda è in transito ad ovest delle Alpi. Minimo di pressione al suolo poco ad ovest della Francia con valori intorno a 1000 hPa. Anticiclone che si espande tra Mediterraneo ed Europa centro-orientale con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Flusso atlantico che scorre alle alte latitudini con una serie di minimi di pressione al suolo tra Groenlandia, Islanda e Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 20 giugno

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge tra Piemonte e Valle d’Aosta, asciutto altrove con cieli parzialmente coperti. Al pomeriggio possibili temporali sull’arco Alpino, nuvolosità irregolare sulle zone di pianura con piogge tra Piemonte e Lombardia. In serata ancora precipitazioni sulle regioni del nord-ovest, con cieli velati su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 giugno

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli velati e qualche addensamento sulle regioni tirreniche. Al pomeriggio nubi sparse su tutte le regioni, ma sempre con tempo asciutto. In serata nessuna variazione con velature in transito. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente molto mossi.