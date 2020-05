PREVISIONI METEO domani 20 Maggio 2020: Maltempo su Emilia Romagna e centro-sud Italia, migliora altrove

La situazione sinottica sull’Europa

Circolazione di bassa pressione nei pressi della Sardegna con valori di pressione al suolo fino a 1010 hPa, maltempo in arrivo in Italia. Campo di alta pressione di natura azzorriana in estensione dalla sua sede di origine verso l’Europa centro-occidentale con valori di pressione massimi intorno a 1025 hPa. Promontorio anticiclonico di origine africana sul Mediterraneo orientale.

Previsioni meteo per domani, 20 Maggio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nubi irregolari sul nord-est e deboli piogge in Emilia Romagna, ampie schiarite ad ovest. Al pomeriggio tempo instabile su alte pianure venete e friulane oltre che in Romagna, variabilità asciutta sugli altri settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime e massime in generale calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge e acquazzoni diffusi eccetto nel Lazio. Al pomeriggio ancora maltempo con piogge e locali temporali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su Abruzzo e Marche con nuvolosità irregolare e piogge sparse, bel tempo altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.